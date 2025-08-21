Frecciarossa al posto dei Frecciabianca sulla Genova-Roma: come cambiano i prezzi

Un treno Frecciarossa fermo in stazione

Anche in Liguria è pronto a transitare il Frecciarossa: grazie al rinnovo del materiale rotabile sulla linea Genova-Roma da lunedì prossimo, 25 agosto, verranno sostituiti i treni Frecciabianca con convogli Frecciarossa.

Le agevolazioni per giovani e anziani

I primi due collegamenti interessati dall'introduzione dei nuovi convogli Frecciarossa saranno i treni 8606 (Roma Termini - Genova Piazza Principe- Torino Porta Nuova) e 8623 (Torino Porta Nuova - Genova Piazza Principe - Roma Termini). I viaggiatori godranno di tutti i servizi disponibili a bordo quali ristorazione, connessione Wi-Fi e portale multimediale. Il passaggio al Frecciarossa comporterà l'adeguamento delle tariffe in base alle classi del treno. I viaggi sul Frecciarossa prevedono un'ampia disponibilità di posti a tariffe speciali come la Super Economy e l'Economy, promozioni quali FrecciaDAYS (per viaggi infrasettimanali) oltre a FrecciaYOUNG (per under 30), FrecciaSenior (per over 60) oppure carnet AV 5-10-15 viaggi riservati ai titolari CartaFRECCIA.

A cosa serve la Carta Tuttotreno

Trenitalia e Regione Liguria hanno avviato un tavolo tecnico per agevolare i clienti abituali, consentendo loro di viaggiare nella tratta ligure su tutte le categorie di treni dalle Frecce agli Intercity e ai regionali con un’attenzione particolare anche ai costi. I giorni prima di Ferragosto sono stati surriscaldati, con l'assessore ai Trasporti Marco Scajola che ha "alzato la voce" nei confronti dell'amministratore di Trenitalia, chiedendogli di non alzare le tariffe per i pendolari, che prima usufruivano del Frecciabianca. "Sono stati 20 giorni di fuoco tra noi e Trenitalia, per questo anche con il Mit abbiamo lamentato metodo e merito, perché la proposta era quella che il Frecciarossa del pomeriggio, che arriva alle 18.30 alla Spezia, si mantenga con le stesse tariffe - spiega l'assessore ai Trasporti di Regione Liguria Marco Scajola -. Dopo essere stata inizialmente respinta, alla fine è stata accettata". Nel frattempo è stato deciso che, parallelamente, verrà aperto un tavolo con Regione Liguria, Trenitalia e le associazioni dei consumatori e dei pendolari. "L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra il miglioramento del servizio e il sostegno economico per i lavoratori pendolari, dopo il mese di ottobre" ha aggiunto Scajola. Questa decisione, da parte di Trenitalia, è stata assunta con nessun altra regione d'Italia se non con la Liguria.

Che cosa succede da lunedì prossimo

Da lunedì 25 agosto e fino al 31 ottobre, i viaggiatori titolari di una Carta Tuttotreno nella tratta tra Genova e La Spezia potranno quindi utilizzare il Frecciarossa 8623 in partenza da Genova Piazza Principe alle 17:05 con fermate a Genova Brignole (17:10/17:12), Rapallo (17:35/17:37), Chiavari (17:44/17:46) e La Spezia (18:14/18.16) senza la consueta prenotazione e senza sovrapprezzo. Questo varrà quindi per i mesi di agosto, settembre e ottobre per arrivare, alla fine dell'anno, a un accordo tra Trenitalia e Regione Liguria per quanto concerne le tariffe, garantendo un equilibrio tra la qualità del servizio e la sostenibilità economica per i pendolari.

Cosa cambia: tempi e costi (cosa comprendono i biglietti)

I tempi di percorrenza, al momento, rimangono invariati, finché non finiranno i cantieri presenti sulla tratta. Tradotto: il Frecciarossa raggiungerà la capitale e viceversa nello stesso lasso di tempo del Frecciabianca. È anche per questo motivo che Regione Liguria è riuscita a "trattare" con Trenitalia. Il costo dei biglietti per i pendolari, con gli abbonamenti, resterà invariato, mentre cambierà il costo singolo per i passeggeri che vorranno spostarsi con il Frecciarossa. Questo, ovviamente, dipenderà dai livelli delle classi presenti. I Frecciabianca hanno due classi tradizionali, la prima e la seconda classe, mentre i Frecciarossa contengono quattro livelli di servizio: Standard, Business, Premium ed Executive, con più tipologie di tariffe a prezzi anche scontati. Per fare un esempio, nella Premium è incluso nel costo un pacchetto con acqua, snack dolce e salato; nella Business a ogni viaggiatore offriranno un Welcome Box. Si tratta di servizi inclusi nel prezzo che non si trovano nei Frecciabianca.

La soddisfazione di Regione Liguria

"Siamo soddisfatti dell'attivazione del Frecciarossa – dichiarano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore ai Trasporti Marco Scajola – perché garantisce un servizio di qualità superiore e rafforza i collegamenti della nostra regione con il resto d’Italia. Ma abbiamo chiesto da subito che il cambiamento non comporti maggiori costi per i lavoratori e l’annullamento della carta TuttoTreno. Trenitalia ha recepito la nostra posizione e pertanto dal 25 agosto i pendolari potranno utilizzare la carta TuttoTreno anche sul Frecciarossa che sostituisce il Frecciabianca 8623, con costi invariati, fino almeno alla fine di ottobre. Ringraziamo l'azienda per aver compreso l’importanza di questa decisione, che tutela i diritti dei lavoratori liguri e dà il tempo necessario per costruire insieme una soluzione definitiva". I pendolari potranno dunque utilizzare l'abbonamento sui treni regionali, sul nuovo Frecciarossa che sostituisce il Frecciabianca 8623 e sugli altri Frecciabianca che rimarranno in servizio. "Il Frecciarossa rispetto al Frecciabianca non fermerà a Sarzana - continuano Bucci e Scajola - anche questo aspetto è stato evidenziato nella riunione, ribadendo che si tratta di una località strategica. Pur prendendo atto dell'esistenza di una connessione con un regionale che consentirà ai pendolari di raggiungere la località in tempi ragionevoli, riteniamo che una sosta a Sarzana sia motivata dall'importanza della destinazione e quindi abbiamo già chiesto a Trenitalia di introdurla anche per il nuovo Frecciarossa». «Nel lavoro che faremo nelle prossime settimane – concludono Bucci e Scajola – sarà importante il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei pendolari secondo il nostro consueto modo di operare, condividendo le scelte con i soggetti interessati".

