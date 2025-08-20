Maltempo, è arrivato il crollo delle temperature in Liguria

L'ondata di maltempo che interessa la Liguria ha portato a un crollo verticale delle temperature. Era atteso e così è stato. Si è passati dai 35 gradi della fine della settimana scorsa con punte massime arrivate a toccare i 38 gradi ai 25 di media registrati nel centro-levante della Liguria. Alle 15,30 a Genova la colonnina di mercurio è scesa a 23,5 gradi nel centro, alla Spezia 26 gradi, a Savona 24,4 gradi, a Imperia 23,1 gradi.