Allerta arancione a Genova: tutte le strade chiuse e i divieti di sosta

Come previsto peggiora il meteo in Liguria con la prima grande perturbazione di fine estate. Domani mercoledì 20 agosto 2025 dalle 7 alle 18 è allerta arancione per temporali e piogge diffuse. Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale genovese da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi

• i cantieri e gli scavi in alveo;

• Loggia di Banchi, Cripta del Monumento ai Caduti, Museo della Lanterna;

• le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Cervetto, Gallino;

• i centri civici Staglieno;

• i sottopassi pedonali.

Sono sospesi i mercati bisettimanali di merci varie, che si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe e via del Costo e via Tortosa.

Divieto di sosta

• su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti;

• via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

I provvedimenti del C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale ha disposto, durante l’allerta arancione, la chiusura del sottopasso di Brin e la chiusura del mercato all’aperto di via Terralba-via Paggi-via Casoni.

