Ventimiglia, sold out per la Festa del Turista a bordo dei gozzi

Record di presenze per la terza edizione della Festa del turista, la giornata dedicata alla bellezza della costa dell'estremo ponente ligure. A bordo di tipici gozzi, 30 per l'esattezza, i 900 iscritti hanno potuto conoscere un angolo di Liguria dalla bellezza più unica che rara. Organizzata dal circolo pescatori A Lampara, con la partecipazione del circolo nautico Intemelio, si è svolta nello specchio acqueo antistante il levante della città e la frazione Latte, a pochi metri dal confine francese. Il successo ottenuto, ben oltre le aspettative, ha spinto l'associazione a ipotizzare di trasformare l'evento da annuale a settimanale, chiaramente durante il periodo estivo.

La vittoria è andata ai turisti arrivati da Cuneo

"Sul primo gradino del podio delle presenze - dichiara il direttivo - sono saliti i turisti provenienti da Cuneo e provincia, seguiti da Torino e Milano". A bordo dei gozzi anche francesi e imperiesi. A fare la differenza la riapertura del Colle di Tenda che ha aumentato notevolmente sia gli ingressi sia le presenze nella città di confine. " Un grazie - concludono le associazioni - a tutti i volontari e all'amministrazione, in particolare al sindaco Di Muro e agli assessori Calcopietro e Catalano". Va ricordato che le gite in barca, per l'occasione, sono gratuite complice il supporto economico degli uffici comunali preposti.

