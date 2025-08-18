Gli astrofili spezzini premiati a livello internazionale per la ricerca di asteroidi

Su dieci premiati in tutto il mondo, ci sono tre osservatori astronomici italiani tra i vincitori dell'edizione 2025 del 'Gene Shoemaker Near-Earth Object Grant', uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali promosso dalla Planetary Society e destinato agli astrofili che contribuiscono a cercare, individuare e monitorare tutti quegli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra. Tra questi c'è anche l'Associazione Astrofili Spezzini, insieme alla Società Astronomica Schiaparelli di Varese e all'Associazione Romana Astrofili.

Assegnata complessivamente la cifra record di oltre 87.500 dollari

Quest'anno è stata assegnata complessivamente la cifra record di oltre 87.500 dollari, la più grande mai stanziata in una singola edizione, che consentiranno agli osservatori di dotarsi di tecnologie all'avanguardia, strumenti e risorse, in modo da migliorare sempre più la qualità delle osservazioni.

Il presidente: "Pieni di orgoglio"

All'Osservatorio di Monte Viseggi dell'Associazione Astrofili Spezzini sono stati assegnati 9.200 dollari, che serviranno ad esempio ad acquistare una nuova camera, per ampliare il campo visivo e aumentare la capacità di rilevamento degli oggetti più deboli, e un computer ad elevate prestazioni per elaborare i dati in maniera più veloce ed efficiente. "Ci rende pieni di orgoglio ricevere un premio di tale portata", commenta Luigi Sannino, presidente dell'associazione.

