Caldo a Genova: bollino giallo sino al 19 agosto, dal 20 fine emergenza

Il caldo che ha imperversato nella settimana di Ferragosto a Genova e in Liguria è destinato a terminare con tutta probabilità mercoledì 20 agosto.

Secondo il bollettino del ministero della Salute oggi, 18 agosto, e domani, 19 agosto, dovrebbe esserci ancora del disagio di livello 1 (bollino giallo) a giustificazione del caldo sulla città di Genova. La temperatura prevista per oggi alle 14 è di 30 gradi con temperatura massima percepita di 34 gradi.

Domani, 19 agosto, ancora alte temperature con 27 gradi alle 8 del mattino, 29 alle 14 e 35 gradi di massima percepita. Diminuzione sensibile prevista per il 20 di agosto: 24 gradi alle 8 del mattino, 25 gradi alle 14 e 30 i gradi di temperatura percepita.

