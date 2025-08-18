Caldo, ancora notti tropicali in Liguria ma in settimana tornano i temporali

È ancora il caldo il grande protagonista in Liguria. Nella settimana di ferragosto il termometro è salito ben oltre i 35 gradi in diverse località. A Genova è bollino giallo per ondata di calore. E la notte trascorsa è stata ancora una di quelle da segnale nel calendario storico come notte tropicale. Ma il grande caldo sta per dare una tregua, forse definitiva in questa estate. Le temperature massime inizieranno a diminuire. E da mercoledì è attesa anche la pioggia con i temporali. Poi dalla fine della settimana le temperature massime non dovrebbe salire sopra i 26-27 gradi.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Le previsioni Arpal

Lunedì 18 agosto - Sereno o poco nuvoloso al mattino, aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire dai rilievi e in estensione anche alle zone costiere, possibili rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici. Temperature stazionarie le minime, in diminuzione le massime. Umidità su valori medio-alti. Venti settentrionali al mattino con rinforzi fino a moderati tra genovesato e savonese, dal pomeriggio a prevalente regime di brezza sui litorali, deboli di direzione variabile sulle località interne. Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al mattino sui capi esposti di Ponente.

Martedì 19 agosto - Un flusso umido meridionale determina un graduale aumento della nuvolosità durante la giornata, dal pomeriggio nubi basse anche compatte sui settori centrali e di Levante. Non si escludono locali temporali di calore su rilievi e zone interne nel pomeriggio e locali piovaschi sui settori centrali nuovamente la sera. Temperature in ulteriore generale calo. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli di direzione variabile al mattino con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali, rinforzi fino a moderati sui rilievi dei settori centrali. Mare poco mosso.

Mercoledì 20 agosto - Cielo nuvoloso con pioggia e temporali. Temperature in diminuzione. Venti deboli o moderati.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook