Il Soccorso alpino colloca mille lumini in quota per la festa della Madonna Bianca

Arrampicati con manovre di corda come se fosse un intervento di salvataggio, ma questa volta i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria sono stati coinvolti in uno degli eventi più suggestivi dell'estate in Liguria: la festa della Madonna Bianca a Portovenere.

Come da tradizione il borgo si illuminerà di duemila lumini

Domani sera come da tradizione il borgo si illuminerà di duemila lumini. A posizionarne oltre un migliaio oggi (come avviene ornai da anni) è stato il Soccorso alpino, in particolare nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili attorno alla chiesa di San Pietro.

