Fine settimana di Ferragosto, potenziati i controlli della polizia locale

Gestione del Traffico e Viabilità nei Punti Strategici

L’incremento dell’afflusso di visitatori e turisti, unito al traffico legato agli spostamenti verso il litorale e ai flussi in entrata e uscita dai varchi portuali, ha reso necessario un potenziamento dei presidi in diversi punti strategici. In particolare, saranno intensificati i controlli della circolazione stradale nelle aree limitrofe agli accessi del porto, dove si prevede un notevole aumento del numero di veicoli, soprattutto in concomitanza con le giornate centrali di festa.

Sicurezza e Decoro sul Litorale di Ponente

Particolare attenzione sarà rivolta al litorale di ponente, dove verranno attivati specifici servizi finalizzati a contrastare fenomeni di degrado e a garantire una fruizione ordinata e sicura delle aree balneari e degli spazi pubblici. Tutti questi interventi sono concepiti in ottica preventiva, per evitare situazioni di pericolo o disordine prima che possano verificarsi. Controlli Stradali nelle Aree Turistiche Nel corso dell’intero fine settimana, pattuglie dedicate svolgeranno attività di polizia stradale nelle zone a maggiore richiamo turistico, con l’obiettivo di prevenire e sanzionare comportamenti di guida pericolosi o irregolari, riducendo così i rischi per la sicurezza stradale.

Presidi Anti-Degrado nel Centro Storico e Darsena

I servizi anti-degrado saranno rinforzati anche nel centro storico e nell’area della Darsena, con pattugliamenti appiedati mirati a garantire un presidio costante e preventivo, scoraggiando episodi di inciviltà, abusivismo e disturbo alla quiete pubblica, e offrendo un punto di riferimento visibile e rassicurante per cittadini e visitatori.

Sensibilizzazione sulla Guida Sicura lungo Corso Italia

A questo piano di controlli si aggiunge, per tutte le sere di questo weekend, un servizio dedicato lungo Corso Italia volto a informare i cittadini sui rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol e a invitare chi lo desidera a sottoporsi volontariamente a un controllo etilometrico. Anche questa iniziativa ha una finalità eminentemente preventiva, puntando a sensibilizzare e responsabilizzare i conducenti.

Obiettivo: Serenità e Rispetto del Patrimonio

Urbano L’obiettivo complessivo di questo piano straordinario è assicurare che le giornate di festa possano svolgersi in un clima di serenità, sicurezza e rispetto del patrimonio urbano, tutelando tanto la vivibilità dei quartieri quanto l’immagine della città nei confronti dei numerosi turisti attesi per Ferragosto.

Dichiarazione dell’Assessora alla Sicurezza

"Il filo conduttore delle variegate attività che saranno svolte dagli agenti della nostra Polizia Locale nel weekend di Ferragosto è il carattere preventivo – spiega l’assessora alla Sicurezza urbana e polizia locale Arianna Viscogliosi – L’incremento mirato di controlli, servizi e presidi in alcuni luoghi chiave della città, dai varchi portuali al centro storico, passando per il litorale, la Darsena e le zone a maggiore afflusso turistico, servirà a migliorare la viabilità, diminuire la possibilità di situazioni di rischio per le persone e sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza e la corretta fruizione degli spazi pubblici. Ci tengo a ringraziare, a nome dell’Amministrazione comunale, tutti gli agenti che nel fine settimana presidieranno il nostro territorio nell'interesse della collettività".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook