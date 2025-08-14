Attualità

L'omaggio del fumettista Mauro Moretti alle 43 vittime del crollo di ponte Morandi

Sulla musica di Inception di Hans Zimmer, "43 vittime 43 farfalle …verso il cielo e nei cuori e nella memoria di tutti noi" spiega a Primocanale il noto fumettista Mauro Moretti
di Redazione

L'omaggio alle vittime del crollo di ponte Morand del fumettista e illustratore di fama Mauro Moretti. Sulla musica di Inception di Hans Zimmer, "43 vittime 43 farfalle …verso il cielo e nei cuori e nella memoria di tutti noi" spiega a Primocanale. "La figura sul ponte è la raffigurazione umana dello spirito di tutte le vittime che appunto fa volare le loro anime. Le farfalle le avevo scelte proprio perché multicolori, come le vittime".

