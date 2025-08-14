Sette anni dal Morandi, Maestripieri (Cisl): "Tempi certi per le opere di messa in sicurezza"

"A sette anni dal crollo del ponte Morandi, la Liguria ricorda le vittime e abbraccia le loro famiglie. Il dolore non si attenua, ma si traduce nel dovere di verità, giustizia e responsabilità". Lo dice il segretario generale di Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Il segretario Cisl della Ligruia continua: "Chiediamo tempi certi per le opere di messa in sicurezza e manutenzione, standard più rigorosi su controlli e appalti, e il pieno coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella cultura della prevenzione - continua -. La sicurezza delle infrastrutture è un diritto collettivo e una priorità non negoziabile. La Cisl continuerà a vigilare, a confrontarsi con le istituzioni e a sollecitare investimenti stabili: non possiamo permettere che la memoria si fermi alle celebrazioni. Solo con scelte concrete e trasparenti costruiremo una rete viaria sicura e moderna, all'altezza dei bisogni di cittadini e imprese".