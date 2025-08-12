Camera di Commercio delle Riviere, ecco il tavolo per creare una Comunità energetica rinnovabile

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell'ambito delle attività dedicate alla transizione ed efficienza energetica e alla promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (cer), ha avviato la realizzazione di un tavolo di progettazione territoriale. Obiettivo, riunire tutti i soggetti locali, pubblici e privati, interessati alla creazione delle cer.

Il 16 settembre la Camera di Commercio, tramite il proprio Punto Impresa Digitale (Pid), organizza una giornata di lavoro sulle Comunità Energetiche rinnovabili e sulla gestione delle risorse idriche. Gli incontri (il primo dalle 10 alle 13 e il secondo dalle 15 alle 17.30) sono svolti in collaborazione con Dintec, il Consorzio camerale per l'innovazione tecnologica, e si rivolgono alle cer già costituite o in fase di costituzione, alle amministrazioni locali, agli enti del terzo settore e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati al tema. Già aperte le iscrizioni online al link docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGS3bqPRkET7Ufyu9EP8gf5dSSwX-V TbhFnK7sPaYM9LkKvg/viewform.

"Ormai da diversi anni - commenta il presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi - affianchiamo le imprese e i territori di Imperia, Savona e La Spezia nella transizione energetica. Abbiamo visto crescere la sensibilità e le azioni in tema di sostenibilità e la strada avviata è quella giusta. Concreto - sottolinea - il taglio dell'evento del 16 settembre per favorire il confronto tra soggetti pubblici e privati interessati al tema delle CER e alla gestione delle risorse idriche. L'incontro servirà a condividere buone pratiche e ad approfondire aspetti tecnici, normativi e organizzativi". La sessione mattutina si dedicherà a introdurre le cer sottolineando vantaggi e normativa tecnica, nonché alla presentazione di realtà territoriali esistenti. La sessione pomeridiana, per operatori tecnici di settore, approfondirà l'integrazione di nuovi strumenti digitali e l'uso dell'Intelligenza artificiale, non solo per la produzione di energia green, ma anche applicata alla gestione delle risorse idriche.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook