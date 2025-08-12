West Nile, da stasera la disinfestazione del cimitero di Staglieno

A seguito del ritrovamento di un sospetto insetto positivo al West Nile, si è riunito lunedì mattina il Tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi che vede coinvolti, oltre a Regione Liguria, Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova-Distav.

Installazione trappole

Il Tavolo ha deciso le azioni che verranno attuate nell'ambito del cimitero monumentale di Staglieno, già oggetto di monitoraggio quindicinale coordinato dal Distav. Installate trappole per esemplari adulti per individuare eventuali altri esemplari infetti. Cercate eventuali carcasse di uccelli, animali vettori, e, in casi di ritrovamento, saranno consegnate all'istituto zooprofilattico per le indagini del caso.

Disinfestazione nel cimitero di Staglieno

Inoltre, a scopo precauzionale, è stata disposta l'attuazione del protocollo che si attua in caso di ritrovamento di insetto vettore infetto acclarato. In base a quanto concordato dal tavolo tecnico, il Comune di Genova effettuerà, nella serata tra questo martedì 12 e mercoledì 13 agosto, trattamenti adulticidi abbattenti all'interno del cimitero, trattamenti antilarvali, oltre che nel raggio di 100 metri del ritrovamento dell'insetto, come da protocollo, anche nelle aree perimetrali pubbliche del cimitero. Nelle prossime ore, sempre a scopo precauzionale, potranno essere decisi altri interventi.

