Traghetti, in 55mila in transito a Genova: aperto Ponte dei Mille per evitare il caos traffico

Dalle 17 alle 22,45 partono sette traghetti
1 minuto e 45 secondi di lettura
di Andrea Popolano

"L'allarme traffico" scatta alle ore 16 e durerà fino alle 20. La polizia locale di Genova ha potenziato la presenza di pattuglie per gestire il traffico intenso previsto. Oggi sono sette i traghetti che partono da Genova dalle ore 17 alle 22,30. In tutto sono 55mila i passeggeri in transito. Nel fine settimana trascorso sono stati 125mila i passeggeri in movimento. Domenica lunghe code si sono formate dall'accesso del Terminal Traghetti fino al casello di Genova Ovest con la protezione civile intervenuta a fornire bottigliette d'acqua ai tanti rimasti bloccati in fila. Situazione che ha fatto ritardare la partenza di diversi traghetti.

Caos traffico per imbarco traghetti: partenze ritardate per aspettare i viaggiatori ancora in coda - leggi qui

Per gestire la situazione Stazioni Marittime, spiega il presidente Edoardo Monzani, ha deciso l'apertura continua dei varchi portuali e l'apertura eccezionale del varco di Ponte dei Mille. Questo per consentire un maggiore assorbimento del traffico stradale cittadino e di quello autostradale". 

In questo lunedì partono sette traghetti, il primo alle ore 17 in direzione Tunisi (Carthage), poi alle 19 partono due traghetti in direzione Porto Torres (Gnv Allegra) e Olbia (Splendid). Alle 20,30 parte la Moby Otta per Olbia. Alle 21,30 la partenza di due traghetti: la Moby Tommy diretta ad Ajaccio/Porto Torres e la Moby Aki diretta a Olbia. Infine alle 22,45 parte la Gnv Orion diretta a Palermo. Un altro traghetto diretto a Bastia (Moby Aky) è partito alle 8,45 in direzione Bastia. A queste partenze si aggiunge una nave da Crociera che parte alle 18 da Ponte dei Mille, qui a bordo 770 passeggeri. In tutto sono invece otto i traghetti in arrivo (più una nave da crociera).  

Un'altra giornata clou per quanto riguarda il traffico. Nel weekend dopo Ferragosto poi ci saranno le giornate di grande afflusso per i tanti turisti che tornano dalle vacanze trascorse nelle isole. In questo caso fondamentale il ruolo della Capitaneria di porto nel far arrivare i traghetti in orari diversi per agevolare il deflusso dei mezzi che devono sbarcare.

