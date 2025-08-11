Attualità

Torna alla homepage

Migranti, alla Spezia arriva la Solidaire con 26 persone salvate in mare

46 secondi di lettura
di E.C.

Nel porto della Spezia arriva la nave della Ong "Solidaire" fondata da Enrique Piñeyro, filantropo italo-argentino. I volontari nelle scorse ore hanno salvato 26 migranti, tra loro ci sono anche 4 minori stranieri non accompagnati soccorsi in mare durante un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. In porto alla Spezia messa a punto la macchina organizzativa. Prova verranno effettuati i dovuti controlli sanitari. Tutti i migranti saranno accolti in strutture dedicate della Liguria, dove riceveranno assistenza medica, psicologica e supporto per l’integrazione, in conformità con le normative vigenti. 

Ieri a Savona è arrivata la Life Support con 146 migranti a bordo salvati in diverse operazioni effettuate tra il 6 agosto e la mattina del 7 agosto al largo della Libia. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 
 

 

TAGS