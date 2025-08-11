Migranti, alla Spezia arriva la Solidaire con 26 persone salvate in mare

Nel porto della Spezia arriva la nave della Ong "Solidaire" fondata da Enrique Piñeyro, filantropo italo-argentino. I volontari nelle scorse ore hanno salvato 26 migranti, tra loro ci sono anche 4 minori stranieri non accompagnati soccorsi in mare durante un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. In porto alla Spezia messa a punto la macchina organizzativa. Prova verranno effettuati i dovuti controlli sanitari. Tutti i migranti saranno accolti in strutture dedicate della Liguria, dove riceveranno assistenza medica, psicologica e supporto per l’integrazione, in conformità con le normative vigenti.

Ieri a Savona è arrivata la Life Support con 146 migranti a bordo salvati in diverse operazioni effettuate tra il 6 agosto e la mattina del 7 agosto al largo della Libia.

