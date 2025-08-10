Frecce Tricolori a La Spezia: spettacolo nei cieli per il centenario del Palio - Il video

× Il tuo browser è obsoleto.

Air show alla Spezia con l'esibizione delle Frecce Tricolori in occasione del centenario del Palio. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’esibizione delle Frecce Tricolori ha regalato uno spettacolo unico ed emozionante, dipingendo il cielo sopra il nostro territorio dei colori della nostra bandiera e visibile non solo in Passeggiata Morin, dove hanno assistito oltre 40mila persone, ma da tutto il Golfo, regalando alla nostra comunità un forte orgoglio di essere italiana e spezzina. Il Centenario del Palio del Golfo è stato un anniversario speciale: è la nostra storia che si rinnova, è il filo che unisce il mare, le borgate e l’anima della città. Non è solo una gara, ma un patrimonio di identità e tradizioni che da cento anni si tramandano con passione e orgoglio, generazione dopo generazione. Voglio esprimere i miei più sinceri complimenti a tutte le borgate che hanno dato il massimo, con determinazione e cuore, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della gara e di tutti gli eventi del ricco programma di quest’anno. Le celebrazioni dell’edizione numero 100 resteranno indelebili: l’apertura con il “Simon Boccanegra” ai piedi dell’Amerigo Vespucci ci ha regalato un’emozione senza tempo; lo spettacolo di droni, fontane luminose e fuochi d’artificio musicali ha trasformato il nostro golfo in un palcoscenico di meraviglia; i concerti dal vivo, le degustazioni e i tanti eventi diffusi hanno animato la città, avvolta da una partecipazione straordinaria di cittadini e visitatori. A chiudere queste giornate indimenticabili, domenica le Frecce hanno dipinto il cielo di orgoglio nazionale, salutando il nostro centenario. Questo Palio ha dimostrato, ancora una volta, di essere il simbolo più autentico della Spezia: una festa che ci appartiene e che, oggi più che mai, ci unisce come spezzini. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a tutte le manifestazioni”.