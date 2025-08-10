Ex palazzo Inps in vendita in Corso Italia: tre famiglie di anziani a rischio sfratto

La buona notizia è che dopo anni l'ex palazzo dell'Inps in corso Italia è in vendita, la cattiva che all'interno vi abitando in affitto tre famiglie di anziani over 80 che non hanno ricevuto alcuna informazione se non che ora rischiano lo stratto.

Nel "palazzo fantasma", infatti, tre alloggi erano stati affittati nel 2000: "Non abbiamo mai ricevuto la proposta di prelazione per l’acquisto - commenta un inquilino che per ora vuole rimanere anonimi - ora rischiamo di essere mandati via per una mera speculazione edilizia, in barba alle leggi che tutelano gli inquilini".

L’edificio è stato messo in vendita (con una procedura competitiva) da poco tempo al prezzo di partenza di 15.850.000 euro da parte di Invimit, società interamente detenuta dal ministero dell’Economia e delle Finanze, lo scopo dichiarato è quello di offrire servizi di gestione collettiva del risparmio: "Il conferimento dell’immobile a Invimit dovrebbe rispettare le indicazioni del 2001 e le normative successive, che garantiscono tutela agli inquilini, sia che abbiano un contratto in corso, sia che questo sia scaduto, sia anche nel caso in cui si trovino in indennità di occupazione o vi risiedano da oltre cinque anni senza alcun titolo. Oggi, purtroppo, il Governo e lo Stato sembrano non garantire più nessuno".

