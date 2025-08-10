Olly e la "balorda" cena al ristorante: bottiglie rotte e mozziconi sulla tovaglia, scoppia la polemica social

× Il tuo browser è obsoleto.

È polemica social su Olly dopo una "balorda" cena consumata con i suoi amici al ristorante che ha lasciato mozziconi di sigarette, vino rovesciato e tavoli imbrattati. Il video, pubblicato dallo stesso cantante, è diventato virale e hanno dato il via a una vera e propria shitstorm contro il vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Il cantante, all'anagrafe di Federico Olivieri, ha trascorso una serata in compagnia di amici, tra cui il produttore Juli, in un ristorante, condividendo poi alcuni momenti della cena sui social. L'atmosfera di festa, tra fragorose risate e brindisi, è finita subito nel mirino di chi ha giudicato il comportamento del gruppo "sgradevole e irrispettoso".

Il 24enne è stato immortalato seduto al tavolo con gli occhiali da sole, con una forchetta in mano e una sigaretta accesa nell'altra. Non solo: tra una portata e l'altro, la comitiva di amici si è lasciata andare a canti e balli, accompagnati da una chitarra, trasformando così il ristorante in un palcoscenico musicale.

A suscitare indignazione, tuttavia, sono soprattutto le immagini del tavolo, scattate nel post cena: tovaglie macchiate di vino rosso, mozziconi e pacchetti di sigarette ovunque, tazzine e bicchieri rovesciati. Insomma, un vero e proprio caos che ha generato una bufera sui social contro il cantante genovese.

