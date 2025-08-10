Olly e la "balorda" cena al ristorante: bottiglie rotte e mozziconi sulla tovaglia, scoppia la polemica social

È polemica social su Olly dopo una "balorda" cena consumata con i suoi amici al ristorante che ha lasciato mozziconi di sigarette, vino rovesciato e tavoli imbrattati. Il video, pubblicato dallo stesso cantante, è diventato virale e hanno dato il via a una vera e propria shitstorm contro il vincitore del Festival di Sanremo 2025.
Il 24enne è stato immortalato seduto al tavolo con gli occhiali da sole, con una forchetta in mano e una sigaretta accesa nell'altra. Non solo: tra una portata e l'altro, la comitiva di amici si è lasciata andare a canti e balli, accompagnati da una chitarra, trasformando così il ristorante in un palcoscenico musicale.
A suscitare indignazione, tuttavia, sono soprattutto le immagini del tavolo, scattate nel post cena: tovaglie macchiate di vino rosso, mozziconi e pacchetti di sigarette ovunque, tazzine e bicchieri rovesciati. Insomma, un vero e proprio caos che ha generato una bufera sui social contro il cantante genovese.
