E' morto a Genova Giovanni Berengo Gardin, maestro della fotografia

Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento, è morto a Genova il 7 agosto 2025 all’età di 94 anni. Nato a Santa Margherita Ligure il 10 ottobre 1930, ha attraversato sette decenni di storia fotografando in bianco e nero la memoria visiva dell’Italia. La sua carriera iniziò negli anni Cinquanta e si sviluppò nel reportage, nella fotografia sociale, architettonica e ambientale. Con oltre 260 libri fotografici pubblicati e centinaia di mostre personali in tutto il mondo, Gardin è stato un punto di riferimento della fotografia italiana, noto per il suo sguardo umano e poetico. Ha collaborato con molte testate giornalistiche e fotografico-editoriali di rilievo, documentando temi sociali, il lavoro, l’architettura e il paesaggio italiano. La sua opera è considerata di grande valore e viene spesso paragonata a quella di Henri Cartier-Bresson.