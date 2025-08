Degrado Galleria Mazzini, assessore Lodi: "Servono soluzioni nuove per aiutare i senza dimora"

× Il tuo browser è obsoleto.

Dopo la denuncia arrivata dai commercianti di Galleria Mazzini a Genova sulle condizioni di degrado in cui versa quello che dovrebbe essere il salotto buono di Genova prosegue l'inchiesta di Primocanale.

L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Genova Cristina Lodi analizza la situazione: "Il disagio è evidente e non è nascosto. E' quella che un tempo veniva chiamata la riduzione del danno, che deve essere una politica che dobbiamo tornare ad applicare. È fondamentale garantire che i cittadini possano vivere in sicurezza, dall'altra parte c'è anche l'indagine e l'approfondimento di questi fenomeni e soprattutto nel periodo estivo abbiamo anche dei fenomeni di grande movimentazione di queste persone che attraversano Genova. Sono fenomeni molto complessi, ma non può non esserci un'integrazione sociosanitaria, abbiamo iniziato da subito a coordinare per esempio l'attività dell'unità mobile della Croce Rossa, dell'Asl e quella che è invece l'unità mobile e l'unità operativa di strada con gli educatori di strada del comune".

E intanto si lavoro per affrontare di petto la problematica: "Stiamo mettendo a punto quelli che sono degli interventi nell'immediato, nell'ottica che da settembre poi partirà un tavolo proprio sulla specifica della riduzione del danno in affiancamento anche di integrazione a quello che è il patto di sussidiarietà di Genova che affronta la questione delle persone senza dimora - spiega l'assessore Lodi -. Probabilmente dobbiamo trovare soluzioni nuove, diverse e complesse perché la complessità e l'incidenza è evidente e sta salendo e su questo dovremo dare delle risposte, posso dire che non lasceremo i cittadini da soli".

