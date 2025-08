'Cani al museo', Genova diventa pet-friendly: ecco come

Da oggi i musei civici sono pet-friendly, grazie alla convenzione tra Comune e Bauadvisor, la società italiana di servizi dedicati al mondo dei cani e dei loro proprietari, per permettere loro di vivere insieme tutti i giorni 24 ore su 24. L'iniziativa intercetta un'esigenza diffusa tra i proprietari dei cani e favorisce l'accessibilità al patrimonio museale a fasce sempre più ampie di pubblico: i più recenti rapporti di settore hanno infatti evidenziato un aumento significativo delle persone proprietarie di almeno un amico a quattro zampe e la loro difficoltà ad accedere ai servizi nel tempo libero.

"Con questo progetto la nostra città si conferma sempre più aperta e sensibile alle esigenze di tutti i cittadini. Sappiamo che molti amano recarsi al museo accompagnati dai propri animali, ma non sempre è possibile permettere a questi ultimi l'accesso, anche per ragioni di conservazione - spiega l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari - L'accordo con Bauadvisor che comprende l'accesso ai civici Musei prevede anche la promozione della sensibilità pet-friendly nella sfera più estesa dei consumi culturali, attraverso l'avvio di specifiche iniziative da inserire nell'ambito della programmazione culturale cittadina"

"L'introduzione di servizi pet-friendly nei musei civici rappresenta un passo importante verso una città più aperta, sensibile alle esigenze di tutti i cittadini e delle loro famiglie, compresi gli animali domestici - aggiunge la consigliera comunale Francesca Ghio - Credo che questa iniziativa possa contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della convivenza armoniosa tra uomo e animale, valorizzando il patrimonio culturale e naturale della nostra città".

La formula proposta da Bauadvisor, Dogs & Museum, è un vero e proprio servizio di dog-sitting, che permette ai visitatori dei musei proprietari di cani di godere appieno l'esperienza di visita, affidando con tranquillità a un dog sitter professionista la cura del proprio animale per l'intera durata della permanenza nel museo. Il servizio è disponibile su prenotazione attraverso il portale bauadvisor.it e l'app Bauadvisor, ma i visitatori in possesso di regolare biglietto di ingresso in uno dei musei cittadini convenzionati avranno diritto ad uno sconto sulla tariffa del servizio. A prenotazione effettuata, gli esperti della squadra Bauadvisor accoglieranno il visitatore davanti all'ingresso della sede museale indicata e prenderanno in consegna temporanea l'amico Fido, per farlo passeggiare e divertire e poi riconsegnarlo al suo proprietario alla fine della visita.