Schianto frontale tra due auto in cambio di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante

Un incidente frontale tra due veicoli è avvenuto in un cambio di carreggiata attivo per lavori lungo la A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Lo scontro a bassa velocità è avvenuto intorno all'1,30 di notte.

Sul posto immediato l'intervento delle pattuglie della polizia stradale e del personale sanitario. In tutto sei le persone rimaste coinvolte nell'incidente, tutte hanno riportato ferite limitate e sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Lavagna. L'incidente è avvenuto in un'area di cantiere permanente dove è attivo un cambio di carreggiata.

L'ennesimo incidente mette al centro dell'attenzione la situazione delle autostrade della Liguria. Il piano di alleggerimento dai cantieri previsto per l'estate ha fatto sospendere numerosi lavori ma alcuni sono rimasti.

Secondo le analisi Istat la Liguria è la Regione italiana con la più alta percentuale di morti in incidenti stradali lungo le autostrade rispetto al totale: 13 su 62 vittime del traffico nella Regione durante il 2024 si sono registrate lungo la rete ad alta velocità, pari al 21%, la quota restante è avvenuta nelle strade urbane o extraurbane. Dei 3.030 morti in incidenti stradali in Italia nel 2024, 256 sono avvenuti in autostrada, pari all'8,4% del totale.

