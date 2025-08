Affitti a contratto transitorio a Genova: crescita record dei prezzi

× Il tuo browser è obsoleto.

Genova è la città italiana dove si è registrato nell'ultimo anno un aumento maggiore del costo degli affitti per contratti transitori. Si tratta di quei contratti che hanno una validità compresa tra i 30 giorni e i 18 mesi. Se nell'ultimo anno in media per questa tipologia di contratto d'affitto si pagavano 9,3 euro al metro quadro ora si è passati a 12 euro al metro quadro.

Ecco di quanto è aumentato il prezzo

Un aumento di poco meno di 3 euro per metro quadro. Ipotizziamo dunque di avere una casa da 65 metri quadri, se prima si pagavano 604,5 euro d'affitto ora ne servono circa 780. È questo il risultato dell'analisi effettuata da Immobiliare.it attraverso le sue banche dati. Nonostante tutto però, rispetto alle altre grandi città italiane analizzate, i costi restano più bassi rispetto a quelli di quasi tutte le altre aree analizzate.

Questa tipologia di contratto prevede una sola proroga o rinnovo, ma solo a condizione che permanga l'esigenza transitoria. Spesso la formula contrattuale viene usata per chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato in un Comune diverso dalla propria residenza o da chi è costretto a un trasferimento temporaneo per lavoro o è in attesa di entrare in possesso di un immobile acquistato o altre situazioni temporanee come cure mediche e studi universitari.

Il confronto con le altre città

Altro dato che emerge dall'analisi riguarda l'incremento di questa tipologia di contratti in città. Se le altre città (eccetto Torino con un +7%) fanno registrare un calo a Genova si registra un +78% di affitti con contratto transitorio. Situazione figlia però del dimezzamento dell'offerta (-56%). La contrazione più rilevante della domanda si rileva invece a Firenze (-41%), con Venezia al secondo posto (-37%). Decrescite simili anche a Napoli, Verona e Palermo, che presentano rispettivamente un -30%, un -29% e un -28%. Milano si posiziona a metà classifica, sperimentando un calo dell’interesse per tale tipologia di contratto pari al 20%, appena davanti a Bari (-19%). Riduzioni della richiesta più contenute e a singola cifra, invece, per Bologna (-9%), Roma (-7%) e Catania (-4%).

