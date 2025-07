Crisi Amt, Bucci: "Dalla Regione più di 35 mln, ma prima serve vedere i conti"

× Il tuo browser è obsoleto.

Ancora al centro dell'attenzione la crisi di Amt che ha portato i vertici aziendali la scorsa settimana a dare le dimissioni con la giunta Salis chiamata ora ad affrontare l'emergenza e a trovare le risorse. A metà ottobre è attesa la presentazione del nuovo piano aziendale, l'obiettivo è mantenere le gratuità e l'attuale sistema tariffario.

Nel frattempo la Regione viene in soccorso di Amt ed è pronta a finanziare in anticipo gli investimenti fatti dall'azienda di trasporto pubblico. "Abbiamo messo diversi milioni sul tavolo, oltre 35 milioni ma ora bisognerà vedere veramente quali sono i problemi, alcune risorse vanno ad anticipare i fondi già previsti (e destinati ad Amt ndr) e altri vengono messi dalla Regione direttamente come quelli legati alla gratuità. La gratuità infatti porta dei vantaggi all'azienda perché riceve circa 12 milioni legati al risparmio della Co2 nell'aria. L'aspetto importante - sottolinea il governatore ligure - è che noi dovremo vedere tutti i risultati di Amt perché non possiamo dare finanziarie in anticipo senza avere una dimostrazione di quelle che sono le esigenze".

