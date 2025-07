Cervo, Quinto, Santa Margherita: ecco dove non si può fare il bagno

I divieti di balneazione aggiornati in Liguria dopo i controlli Arpal

Il mar ligure è in salute e sono solo quattro su 381 i punti lungo la costa in cui non è permesso fare il bagno. Dopo gli ultimi controlli di Arpal infatti le analisi hanno dato esito sfavorevole per le analisi sui campioni prelevati a Ospedale Barellai (Costarainera, Imperia), Spiaggia Ghiaia (Santa Margherita Ligure), Divisione Acqui (Genova Quinto) che mantiene la non conformità dovuta al campione del 10 luglio scorso e Porteghetto (Cervo) dove è vietata la balneazione per ordinanza preventiva del Sindaco. La settimana si conclude, quindi, 377 con punti conformi sui 381 punti di monitoraggio.

381 punti di monitoraggio

Per il 2025 sono 381 i punti di monitoraggio: 85 in provincia di Imperia, 101 a Savona, 111 a Genova e 84 a La Spezia. Rispetto allo scorso anno si registra una lieve variazione: un punto in meno a Imperia (C.so Trento e Trieste di Sanremo) e uno in più a Genova (Le Saline di Rapallo). Il monitoraggio, previsto dalle direttive europee e italiane, proseguirà per tutta l’estate con cadenza regolare, per garantire la sicurezza e la qualità delle acque.

Come avvengono le analisi

Il monitoraggio delle acque di balneazione è svolto dalle sedi provinciali di Arpal, secondo un calendario fissato prima dell'inizio della stagione balneare. Il punto di campionamento, rappresentativo del tratto di costa, è individuato dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento. Il prelievo deve avvenire, dove possibile, a 30 cm sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno un metro. Tra i parametri rilevati per ciascuna acqua di balneazione marina ci sono l'Escherichia coli, gli Enterococchi intestinali, oltre a temperatura, stato del mare, vento.



