L'ultimo viaggio della navetta elettrica nel centro storico, Amt taglia il servizio

La navetta elettrica era stata introdotta in via sperimentale nel febbraio 2021 nell’ambito degli interventi del Piano Integrato del Centro Storico – Caruggi.

La nota di Amt

Oggi, venerdì 25 luglio, Amt comunica il taglio del servizio: "Al termine della sperimentazione, che ha consentito di ricavare dati di utilizzo nel lungo periodo accurati e attendibili, la domanda non è risultata tale da sostenere il mantenimento del servizio stesso. Di conseguenza, dopo un'attenta valutazione sia dell'impegno economico necessario per continuare a garantire il servizio, sia del complessivo riscontro sul territorio, anche il bilancio costi-benefici non risulta sostenibile".

Pertanto, la navetta effettuerà le ultime corse domenica 27 luglio.

