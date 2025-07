Università Genova riprogetta corso laurea in Giurisprudenza

Una maggiore attenzione alle richieste che arrivano dagli stakeholders per rendere la facoltà più coerente con il mercato del lavoro, una maggiore attenzione alla pratica, con l'attivazione, ad esempio il potenziamento dei laboratori di scrittura giuridica, iniziative per limitare l'abbandono scolastico, con un tutoraggio dedicato agli studenti lavoratori, ma anche un sempre maggiore collegamento con gli ordini professionali per i tirocini.

Un biennio di specializzazione con insegnamenti correlati

Sono questi alcuni dei punti cardine del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza che l'Università di Genova ha completamente riprogettato per valorizzarne i profili di specializzazione, preparazione alle professioni e internazionalizzazione. Per indirizzare la formazione in senso professionalizzante, quindi, è stato configurato in modo strutturato un biennio di specializzazione con insegnamenti correlati a: Giustizia e processo, Impresa, lavoro, istituzioni e Dimensione giuridica transnazionale e disciplina delle attività marittime.

"L'idea è di dare uno spazio di specializzazione in più, senza perdere però la base comune"

"Il percorso manterrà l'impianto tradizionale di formazione e di base culturale - spiega Gisella De Simone - ma più attento agli interessi e allo sviluppo delle professioni legali e non solo quelle legali tradizionali. E quindi nell'ultimo biennio, in particolare, ci saranno tre percorsi che saranno orientati uno più sull'impresa e il lavoro, uno sulla giustizia più tradizionale se volete, e uno su internazionalizzazione, con collegamenti anche con la Blue Economy e sui temi di commercio internazionale. L'idea è di dare uno spazio di specializzazione in più, senza perdere però la base comune".

