Crisi Amt, il Comune di Genova ribadisce: "L'obiettivo è mantenere le gratuità"

"Il nostro obiettivo resta quello di mantenere le gratuità e le condizioni di agevolazioni, ovviamente tutto si deve combinare con il piano di Amt che ci è stato richiesto come piano di rientro. In questi giorni stiamo lavorando sull'emergenza" così la sindaca di Genova Silvia Salis a margine del dopo giunta a Palazzo Tursi.

Al centro la questione legata al caos di Amt con la presidente Ilaria Gavuglio e il cda che hanno rimesso nelle mani del sindaco il proprio ruolo dopo le dichiarazioni da parte della nuova amministrazione eletta a fine maggio di aver trovato dei buchi di bilancio.

Entro metà ottobre verrà presentato un nuovo piano aziendale che dovrà essere proposto ai soci. Nel mentre però il 30 settembre scade la proroga delle misure di gratuità previste per i cittadini della Città Metropolitana di Genova per metro e per gli impianti verticali oltre alla possibilità per gli over 70 e gli under 14 di usare in maniera gratuita tutti i mezzi pubblici. Nella sperimentazione anche le basse di tariffe di abbonamento annuale per under 26 (200 euro) e per tutti gli altri utenti (295 euro).

L'obiettivo ribadisce il Comune è quello di preservare la gratuità e la sperimentazione avviata da un anno e mezzo ma i tempi stringono. Da capire se si utilizzerà una proroga per i 15 giorni che separano le due date, quella del 30 settembre (fine proroga sperimentazione tariffaria), e quella di metà ottobre (presentazione nuovo piano industriale). Nel mentre, con ogni probabilità, arriverà un nuovo cda e un presidente. Il Comune conferma che lavorerà per comunicare in anticipo le decisioni relative alla prosecuzione o meno del piano tariffario sperimentale.

