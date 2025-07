Genova, Salis: "Recuperiamo l’evasione per bloccare il rincaro della Tari"

"Stiamo facendo valutazioni per impedire l'aumento della Tari e lavoriamo in particolare sull'evasione che è una voce molto consistente per recuperare spazi di manovra ed evitare di alzare la Tari" così al termine della Giunta la sindaca di Genova Silvia Salis dopo che i massimi vertici di Amiu hanno spiegato che eventuali aumenti erano in realtà già presenti nel piano economico dell'azienda condiviso a ottobre del 2024 con la precedente amministrazione.

Le dichiarazioni di Piciocchi

Poche ore prima in un video social l'ex vicesindaco facente funzioni di Genova e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi ha mostrato una relazione previsionale di Amiu da lui definita "ben nascosta" che evidenzia un aumento previsto dei ricavi dalla Tari dai "165 milioni euro del 2025 a 170 milioni di euro dell'anno prossimo".

La risposta di Amiu

A stretto giro arriva la risposta anche dei vertici di Amiu con un comunicato firmato dal presidente Giovanni Battista Raggi e del direttore Generale Roberto Spera. "A tutela dell’onorabilità e della professionalità dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori di AMIU, riteniamo doveroso precisare che il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda in data 26 maggio 2025 è frutto di un approfondito lavoro tecnico avviato già nel mese di ottobre 2024. Tale elaborazione si è svolta in costante interlocuzione con l’Amministrazione comunale dell’epoca, ivi compreso l’Assessore al Bilancio e Vicesindaco facente funzione, e con gli uffici competenti. È dunque fatto noto e condiviso da tutti i soggetti coinvolti — come del resto era necessario — che per l’anno 2026 le previsioni di costo, e conseguentemente quelle di ricavo, avrebbero registrato un incremento rispetto alla Relazione Previsionale e Programmatica redatta l’anno precedente".

Salis: "La previsione si sapeva da ottobre del 2024"

"Questa previsione è da ottobre dal 2024 che è chiara all'assessore al bilancio nonché vicesindaco e reggente - ha sottolineato la sindaca Salis - e vi sfido a guardare il video dove invece annuncia l'aumento dei ricavi. Mi sento di dire che il nostro impegno sarà totale nel non aumentare e soprattutto nel non raccontare bugie sventolando fogli. Non accetto spettacoli grotteschi come quelli andati in scena negli ultimi giorni. Credo che oggi i dirigenti di Amiu - ha poi aggiunto Salis - abbiano dato un messaggio di dignità dell'azienda molto importante perché i dirigenti di Amiu hanno detto che chiaramente l'amministrazione precedente di destra era perfettamente a conoscenza dei documenti che fingono di non conoscere o che si sorprendono di leggere adesso. Hanno detto, anzi molto di più: che l'ex vicesindaco reggente assessore al bilancio era da ottobre del 2024 che era perfettamente a conoscenza del piano che ci sarebbe stato, dei costi e dei rincari che ora noi ci impegniamo ovviamente a contrastare partendo dal contrasto all'evasione.

"La pagina di oggi è una pagina molto imbarazzante per la destra: essere sbugiardata in questo modo è qualcosa di incredibile, tra l'altro da persone terze e, voglio ricordarlo, da dirigenti di Amiu, che non abbiamo nominato noi ma hanno nominato loro, per cui questo ancora di più è un tema. Bisognerebbe smetterla di sventolare documenti da un tinello di casa urlando che quei documenti sono le grandi novità perché poi come in questo caso si fanno delle bruttissime figure".

