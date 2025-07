Manutenzioni straordinarie, dal Comune di Genova 285 mila euro a ogni municipio

La sindaca Salis e l'assessore Ferrante

Il Comune di Genova ha stanziato 2 milioni e 500 mila euro a favore dei nove municipi della città che, con una cifra di circa 285 mila euro a testa, potranno effettuare lavori di manutenzione straordinaria all’interno del proprio territorio.

Come funziona

Ogni municipio dovrà presentare i tre eventi che vuole effettuare entro metà ottobre. E i lavori devono essere affidati entro l’anno e iniziare i lavori a inizio 2026. A presentare la misura a Palazzo Tursi la sindaca Silvia Salis e l’assessore competente Massimo Ferrante. “L’obiettivo è ridare centralità di decisione ai municipi” spiegano l’assessore Salis e Ferrante. Le opzioni a disposizione dei Municipi saranno fondamentalmente tre: appalti, con un accordo quadro o affidamento ad Aster.

Gli interventi possibili

Ogni municipio avrà dunque a disposizione per i lavori straordinari, dai marciapiedi ai lavori sulle scuole, alle asfaltature per fare alcuni esempi, la possibilità di agire in maniera autonoma attraverso il conto capitale: "Senza dover andare con il cappello in mano sperando che qualcuno esaudisca il mio desiderio-ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Ferrante - così a 43 giorni esatti dall'insediamento teniamo fede a uno dei nostri programmi. Partiamo da questa cifra di 2milioni e 565mila euro che recuperare è stata un'impresa titanica ma ci auguriamo di poterla incrementare con la riforma sul decentramento. Inoltre-ha spiegato l'assessore Ferrante- ho chiesto aggiuntivi ulteriori 300 mila euro per Aster concentrandoci sui marciapiedi. Di fatto per ogni municipio aggiungiamo 30/40 mila euro per i marciapiedi. L'intenzione è quella in pochi mesi di seminare per avere già la realtà di interventi diffusi che diano una svolta alla manutenzione ordinaria della città".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook