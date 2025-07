Assalto ai traghetti e camion verso il porto, mattinata di traffico sul nodo di San Benigno

Mattinata di traffico sul nodo di San Benigno dove il mix tra i mezzi pesanti diretti verso il porto di Genova e le auto in direzione Terminal Traghetti stanno creando rallentamenti sull'elicoidale di Sampierdarena.

Code e rallentamenti per chi dal casello di Genova Ovest si dirige verso la viabilità ordinaria.

Nove i traghetti in partenza oggi

Il problema si aggiunge ai disagi provocati dall'incidente frontale avvenuto poco prima delle 6 del mattino in via Siffredi, la strada che collega Cornigliano a Sestri Ponente e che si collega direttamente alla Guido Rossa. Alle 8 sono infatti ancora in corso i rilievi del sinistro da parte della polizia locale. Oggi sono nove i traghetti in partenza dal porto genovese, si parla quindi di migliaia di persone in viaggio verso il Terminal Traghetti di Sampierdarena.

