Incidente frontale tra due auto in via Siffredi, tre feriti

È di tre feriti, di cui due più gravi, il bilancio dell'incidente frontale avvenuto questa mattina in via Siffredi, a Sestri Ponente. Per cause ancora in fase di accertamento un taxi e un'auto si sono scontrati mentre transitavano sulla strada che collega il quartiere di Cornigliano a Sestri. È successo intorno alle 5:30, una delle due auto dopo l'urto, avvenuto in direzione Ponente, ha fatto un testa coda.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze e una automedica. I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, hanno estratto dalle lamiere due persone trasportate dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice rosso per i traumi subiti durante lo schianto, un'altra, il passeggero di uno dei due mezzi, è stato portato in codice giallo al Galliera.

Traffico verso il centro città

Presente anche la polizia locale che ha gestito il traffico, messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso. Si registrano rallentamenti sulla via, che in questo momento è già zona di traffico intenso a causa di un lungo cantiere che corre sulla carreggiata verso Sestri Ponente.

