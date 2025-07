Moena, il Genoa si allena sotto la pioggia. Le condizioni degli infortunati e il mercato

Allenamento mattutino sotto la pioggia per il Genoa, alla presenza dei dirigenti Blazquez e Rat e del direttore sportivo Ottolini. Preparazione differenziata per Norton-Cuffy, Papadopoulos e Carboni, che hanno raggiunto il gruppo nello scorso fine settimana. Migliorano invece le condizioni di Cuenca, alle prese con un problema al ginocchio mentre è da valutare Ellertsson che ha rimediato un colpo al ginocchio destro. Questa sera a Canazei ci sarà la presentazione dello staff tecnico rossoblu. Per quello che riguarda il mercato tiene banco il discorso punta: "congelato" il discorso Tengstedt non trova riscontro la voce che porta a Stassin, centravanti del St. Etienne. Colombo (Milan) invece è un profilo che può interessare ma al momento il Genoa non affonda. Infine, la campagna abbonamenti: da domani al via la vendita libera.

