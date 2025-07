Auto, moto, telefoni ed elettrodomestici: la Liguria è la regione che spende meno

La Liguria è l'ultima regione in Italia per crescita di spesa riguardo ai beni durevoli. Si tratta di tutti quei beni che comprendono veicoli, elettrodomestici, mobili, ecc. Nell'ultimo anno infatti si è registrata in Liguria una crescita dell'1,6% con una spesa di quasi 2,1 miliardi di euro che collocano la regione all'ultimo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda l'incremento di spesa rispetto all'anno precedente.

In media una famiglia ligure spende 2.718 euro in acquisto di beni durevoli

Imperia è la provincia dove i consumi salgono di più (+4%), Genova è invece quella dove crescono meno (+0,9%), in mezzo ci sono La Spezia (+2,1%) e Savona (+1,6%). I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic. La spesa media per famiglia in Liguria nel 2024 si è attestata a 2.718 euro, 228 euro in meno rispetto alla media italiana. A livello provinciale, La Spezia guida la classifica con una spesa familiare di 2.929 euro, seguita da Savona (2.726 euro) e Genova (2.692 euro).

Crescono gli acquisti delle auto, cala quello degli elettrodomestici

Per quanto riguarda le spese dei diversi beni il crollo maggiore si registra per quanto riguarda gli acquisti delle tecnologie di informazione per le famiglie. In questa categoria rientrano computer, tablet, stampanti, scanner, ecc. Calo del 4,7% degli acquisti di elettronica di consumo che comprendono televisori, videogiochi, sistemi audio e simili. Cala anche l'acquisto dei telefoni (-2,5%). Al contrario invece cresce da un anno all'altro il consumo di auto usate (+6,8%), piccoli elettrodomestici (+2,4%), auto usate (+2,3%) e moto (+2%).

Genova penultima in Italia per crescita consumi

Genova ha registrato consumi di beni durevoli pari a 1 miliardo e 135 milioni di euro nel 2024, il 19° valore assoluto fra le province italiane. Tuttavia, l’incremento è stato solo dello 0,9%, il più basso in Liguria e il penultimo a livello nazionale (106ª su 107 province). La spesa media per famiglia si è attestata a 2.692 euro (+0,8%). In calo le vendite di auto nuove (230 milioni, -0,5%), unico caso negativo tra le province liguri. Sono, invece, aumentati gli acquisti di auto usate (+6%, 321 milioni) e motoveicoli (+0,7%, 94 milioni). Nell’ambito della casa, solo gli elettrodomestici sono in crescita (+2,6%, 90 milioni), mentre calano mobili (-1,7%, 229 milioni), telefonia (-3%, 107 milioni), IT (-3,7%, 36 milioni) ed elettronica di consumo (-4,3%, 29 milioni).

A Imperia boom di auto nuove

È Imperia la provincia ligure con la crescita più marcata nei consumi di durevoli (+4%) secondo l’Osservatorio Findomestic, spinti in particolare dal comparto mobilità. La spesa familiare media ha raggiunto i 2.604 euro (+3,9%). Nel 2024, sono stati spesi 271 milioni di euro in beni durevoli. Per le auto nuove l’incremento è stato del 14,9% (48 milioni), uno dei più alti in Italia (10° posto tra le 107 province). Le auto usate hanno totalizzato 79 milioni (+8,4%), mentre i motoveicoli sono arrivati a 26 milioni (+5%). Tra i beni per la casa, gli elettrodomestici si confermano in crescita (+2,8%, 21 milioni). Diminuiscono, invece, elettronica di consumo (-4,5%, 6 milioni), mobili (-3,5%, 56 milioni), IT (-7,1%, 8 milioni) e telefonia (-2,7%, 27 milioni).

Alla Spezia aumenta l'acquisto di auto usate

Con una spesa media di 2.929 euro per famiglia (+2,1%), La Spezia è la provincia ligure con il valore più alto, seppur lievemente sotto la media nazionale (2.946 euro). Il totale speso in beni durevoli è stato di 303 milioni di euro. Nel settore mobilità, sono stati 87 milioni gli acquisti per auto nuove (+2,4%), 78 milioni per auto usate (+9,6%, la crescita più alta in Liguria) e 20 milioni per i motoveicoli (+3,3%). Tra i beni per la casa, crescono gli elettrodomestici (+1,9%, 20 milioni). In flessione i mobili (-3,4%, 57 milioni), la telefonia (-2,7%, 26 milioni), l’elettronica di consumo (-5,2%, 6 milioni) e l’information technology (-5,2%, 9 milioni).

A Savona crolla acquisti beni per la casa

Nel 2024 Savona ha registrato una spesa complessiva di 372 milioni di euro in beni durevoli (+1,6%), seconda solo a Genova in Liguria. La spesa media familiare è stata di 2.726 euro (+1,6%). Nel comparto mobilità: auto nuove a 83 milioni (+4%), auto usate a 110 milioni (+6,4%), motoveicoli a 28 milioni (+3%). Gli elettrodomestici grazie a un +2,6% raggiungono quota 26 milioni. In calo, invece, tutti gli altri comparti della casa: elettronica di consumo (-6,1%, 8 milioni), mobili (-3,7%, 71 milioni), IT (-8%, 10 milioni) e telefonia (-2,8%, 36 milioni). Si tratta delle flessioni più accentuate tra le province liguri.

