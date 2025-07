Trekking in Liguria, incidenti diminuiti del 15%. I consigli del Soccorso alpino

Numeri di soccorsi sui sentieri della Liguria in calo in questo inizio estate rispetto allo scorso anno: "Sono scesi del 15 per cento - conferma a Primocanale Roberto Canese, presidente Soccorso alpino speleologico della Liguria - interventi complessi non ce ne sono stati. Certo ci sono tragedie, come il ragazzo sulla via dell'Amore che si è buttato già dal sentiero (LEGGI QUI) ma nella media sono interventi di basso profilo".

Malori per caldo e calzature inadatte

La maggior parte degli interventi comunque riguardano anche una scarsa conoscenza delle regole di base. Ci si sposta magari da un luogo all'altro nelle ore più calde dopo aver fatto un bagno con calzature aperte e inadatte. Continua Canese: "Nel levante la maggior parte degli interventi sono per persone che vanno al mare e poi per andare da una parte all'altra percorrono sentieri nemmeno particolarmente lunghi ma in ore calde, nel momento meno indicato per via delle condizioni climatiche. Sono persone non preparate, cadono, inciampano con le classiche distorsioni alle caviglie o hanno malori che li bloccano sui sentieri dunque dobbiamo andarli a prendere e accompagnarli verso i soccorsi in ambulanza".

I consigli per una gita in sicurezza

I consigli del soccorso alpino partono proprio dal buon senso: "Prima di affrontare un sentiero, che sia sulle scogliere che danno sul mare, o sentieri che vanno nell'entroterra, la prima cosa da fare è pianificare quel che vogliamo fare, valutare la nostra preparazione fisica e regolare l'itinerario di conseguenza. Poi abbigliamento idoneo: calzature, portare capi che ci consentano di affrontare cambi di temperatura o di condizioni meteo; poi viveri, soprattutto acqua, e per i sentieri in difficoltà valutare la propria capacità", conclude il presidente.

I sentieri delle Cinque Terre, vista su Vernazza

