Il fotografo di uomini e donne in divisa Daniel Sorza fa tappa a Genova

Ha fatto tappa a Genova Daniel Sorza, conosciuto sui suoi canali social come il fotografo non ufficiale delle Forze dell'Ordine. Il giovane impazza su Instagram e TikTok con i suoi video in cui fotografa gli uomini e le donne in divisa al lavoro.

I suoi video hanno raggiunto milioni di persone

Scatta, stampa e incornicia la foto e nel giro di qualche minuto ha un regalo pronto per l'agente: i video sono così conosciuti che da qualche mese a questa parte le Forze dell’Ordine ma anche i militari impegnati per le strade italiane hanno deciso di regalare a loro volta i loro patch, stemmi di reparto e toppe al ragazzo.

Fotografie e dediche, il ringraziamento alle Forze dell'Ordine

Con otre 547k follower su Instagram e più di 550k su Facebook, Daniel sta facendo il giro del web. Non è quindi passata inosservata la sua tappa a Genova dove, con alle spalle il museo del Mare, ha ripreso due agenti di polizia intenti a stazionare la zona. Due fotografie che ha poi - come sempre - stampato e incorniciato. Dietro una dedica: "Vorrei proteggerti come tu proteggi me".

Sempre nel video un uomo con il figlio hanno raggiunto il giovane, riconoscendolo dal web. "Sono un ex appartenente alla Forze dell'Ordine, grazie per quello che fai". Daniel ha raccontato più volte nei suoi video la sua arte con la quale vuole dare “valore e visibilità a chi indossa una divisa”. Polizia, carabinieri, esercito, polizia locale. Chiunque indossi una divisa finisce nel suo attento obiettivo.



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook