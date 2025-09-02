Addio a Emilio Fede, nel 2012 passò il testimone del Tg4 a Giovanni Toti

È morto a 94 anni Emilio Fede, uno tra i volti più noti dell'informazione italiana. Giornalista ed ex direttore del Tg4, Fede era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Ad assisterlo le figlie Simona e Sveva.

La sua lunga carriera inizia negli anni '60

La sua lunga carriera iniziò negli anni '60 in Rai e, dopo aver trascorso otto anni come inviato speciale in Africa, prese il timone del Tg1 delle 20 dal 1976 fino al 1981, per poi assumerne la direzione dal 1981 al 1983. Successivamente lasciò la Rai per unirsi a Fininvest dove diventa responsabile di Videonews, poi Studio Aperto: è il 16 gennaio 1991 quando Fede dà la notizia in diretta, per primo, dell'attacco americano a Baghdad. Lui stesso crea la scenografia, qualche minuto prima di andare in onda: lo sfondo del deserto, una maschera antigas e alcuni soldati. Qualche giorno dopo un altro annuncio scoop, la cattura dei piloti italiani Bellini e Cocciolone.

Alla guida del Tg4 arriva Giovanni Toti, futuro governatore della Liguria

Dopo un primo saluto nel 2010, rientrata per intercessione del Cavaliere, Fede lascia definitivamente Mediaset nel 2012, dopo l'esplosione di un nuovo scandalo con l'accusa di aver esportati capitali in Svizzera, e viene sostituito alla guida del Tg4 da Giovanni Toti. Giornalista, Toti si lancia in politica e viene eletto presidente di Regione Liguria nel 2015. Lo rimarrà fino al 26 luglio 2024, giorno in cui ha dato le dimissioni dopo 80 giorni agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla corruzione in Liguria.

