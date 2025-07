Bonus badanti e babysitter, da domani si può presentare la richiesta. Ecco come fare

Da domani possono essere presentate le domande per i bonus badanti e babysitter 2025. La Regione Liguria ha stanziato 6 milioni di euro per bonus dal valore di 350 euro mensili per l'assunzione di babysitter, mentre il bonus badanti è pari a 600 euro mensili per coloro che non percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza e a 250 euro mensili per coloro che già percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.

"Il sostegno alle famiglie è una delle priorità di questa amministrazione - sottolinea il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci - avere la possibilità di prendersi cura a domicilio dei propri cari in difficoltà è un valore aggiunto a livello umano e psicologico, sia per chi assiste che per chi è assistito. Discorso analogo per il bonus babysitter, un altro incentivo per procedere in un percorso che ha come obiettivo un sempre migliore equilibrio tra lavoro e necessità quotidiane".

Come e quando presentare la domanda

Per quanto riguarda il bonus badanti, la domanda può essere presentata se l'ISEE ordinario sociosanitario della persona che necessita di badante non è superiore a 35 mila euro, mentre per il bonus babysitter la domanda può essere presentata da genitori di minori fino ai 15 anni compiuti (o fino ai 18 anni in caso di minori con disabilità), se l'ISEE ordinario del nucleo familiare o ISEE minorenne non supera, anche in questo caso, i 35 mila euro. Nel caso di famiglie con più di un minore a carico, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per l'assunzione di babysitter. Le domande potranno essere presentate accedendo mediante SPID o CIE al sistema Bandi on line dal sito internet bandifilse.regione.liguria.it, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, a partire dalle 8.30 di domani, 14 luglio, sino alle 17.30 del 30 settembre e verranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi. Potranno essere rimborsate le spese per badanti e/o babysitter sostenute dal 1° gennaio 2025, con effetto retroattivo. È data priorità a coloro che non hanno usufruito dei bonus badanti V edizione o dal babysitter IV edizione, a seguire è data priorità a coloro che al momento della presentazione della domanda hanno esaurito le risorse concesse dal bonus badanti V edizione o dal baby sitter IV edizione. A seguire la priorità è data a coloro che presentano ISEE inferiore.

