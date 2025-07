Villanova d'Albenga, domani 400 evacuati per disinnescare un ordigno bellico

E' iniziato il conto alla rovescia, a Villanova d'Albenga, per il disinnesco di un ordigno della Seconda guerra mondiale rinvenuto durante i lavori di bonifica per l’ampliamento della pista aeroportuale. Si tratta di residuato bellico statunitense del peso di circa 500 chilogrammi con una carica di 254 chilogrammi di tritolo.

Si parte alle 6 del mattino

L'operazione inizierà domani, domenica 13 luglio, intorno alle 6 e sarà effettuata da sei specialisti del 32esimo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense di stanza a Fossano sotto il coordinamento della Prefettura di Savona. Per ragioni di sicurezza sarà necessario evacuare circa 400 persone che abitano in un raggio di 775 metri dal punto di disinnesco e chiudere alcune strade. Per loro è stato approntato un punto di accoglienza nel Salone dei fiori. L'operazione dovrebbe concludersi nel primo pomeriggio. Una volta disinnescato, l'ordigno verrà fatto brillare alla cava dell'Icose, in località Martinetto.

