L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 10 luglio 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

12 - Genova. Palazzo Doria Spinola, sala Consiglio Metropolitano Sottoscrizione del protocollo d'intesa voluto dal prefetto per la prevenzione di situazioni di sfruttamento lavorativo nel territorio della provincia di Genova.

12,30 - Genova. Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari. Presentazione della 3^ edizione di Musica In Villa, rassegna musicale che si terrà a Villa Gavotti (Albisola superiore).

14 - Genova. Sala della Trasparenza di piazza De Ferrari. Presentazione della 2° edizione del "Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio-Liguria Terra di Emozioni".

14 - Genova. Palazzo Tursi Albini, sala consiliare, via Garibaldi 9. Seduta del Consiglio comunale.

16 - Genova. Cna Liguria, via San Vincenzo 2. Presentazione, a seguito dell'assemblea quadriennale elettiva, del nuovo presidente di Cna Liguria. Partecipa anche il presidente nazionale Cna Dario Costantini.

18,30 - Genova. Museo del Mare, Terrazza Mirador. Inaugurazione 14/a edizione di Electropark Festival, con artisti, partner, media e staff. A seguire i live di Tadleeh (ore 19.30), Ginevra Nervi (che presenta per la prima volta in Italia "Layers And Variants" alle ore 21.00) e Luxe (ore 22.30).

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,30 - Il medico risponde con Matteo Bassetti, direttore Diar malattie infettive Policlinico San Martino

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo in collegamento con Praga (Repubblica Ceca)

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

18,30 - Anteprima calcio

21 - Liguria Calcio

