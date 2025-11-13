Meteo, tempo ancora instabile in Liguria. Le previsioni per il weekend

GIOVEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata formazioni nebbiose; sulla Riviera di levante Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. In serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

VENERDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera centrale nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Peggiora in serata con deboli piogge; su Riviera di levante e sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

SABATO: un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera centrale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

