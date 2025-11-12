Meteo, continua il maltempo. Le previsioni

GIOVEDI ': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata formazioni nebbiose; sulla Riviera di levante tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

MERCOLEDI ': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera di levante Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

