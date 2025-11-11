Meteo, arrivano le nuvole. Maltempo fino al weekend

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla Riviera di levante giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sull'Appennino nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Peggiora in serata con deboli piogge. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

GIOVEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata formazioni nebbiose; sulla Riviera di levante nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Bel tempo in Liguria, qualche nuvola all'orizzonte