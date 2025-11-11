Cani scappano tra le auto in A7, salvati dagli agenti della stradale

Sono stati gli automobilisti a vederli e segnalarli alla Centrale Operativa della Polizia Stradale ligure. Così due cani sono stati salvati da un possibile investimento in autostrada, sulla carreggiata tra Vignole e Isola del Cantone, sulla A7.

Sul posto gli agenti di Sampierdarena

Gli agenti della Polizia Stradale di Sampierdarena hanno tempestivamente raggiunto il luogo della segnalazione, mettendo in sicurezza l’area, per evitare che i cani potessero essere investiti e per garantire la sicurezza della viabilità.

I cani sono stati riconsegnati ai padroni

Dopo aver tranquillizzato i cuccioli, grazie alle indicazioni presenti sui rispettivi collari, gli operatori sono riusciti a risalire al proprietario dal quale si erano allontanati poco prima.