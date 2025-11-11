Madre rapisce figlio di 12 anni, lui chiede aiuto ai nonni: la polizia la arresta

È stata arrestata e portata al carcere di Pontedecimo, a Genova, la donna francese che sabato scorso ha rapito il figlio, dodicenne, affidato ai nonni dal Tribunale di Nizza, e si è nascosta a Savona.

La donna aveva rapito il figlio e lo aveva portato a Savona

Tutto è iniziato quando la donna, di 32 anni, ha portato via il ragazzino. Scattato l'allarme, alla questura di Savona è arrivata una telefonata dal Centro di Cooperazione e Dogana di Ventimiglia che segnalava la possibile presenza della donna sul territorio della provincia. Il minore, approfittando di un momento di distrazione della madre sarebbe infatti riuscito a comunicare ai nonni di trovarsi a Savona, dando anche alcuni dettagli sulla sua posizione in città.

A dare l'allarme lo stesso ragazzino, che ha chiamato i nonni in Francia

Le volanti hanno subito iniziato a cercare i due sulla base dei dati ricevuti, rintracciandoli poco dopo in via Fontanassa. Condotti in Questura, la successiva e completa identificazione ha permesso di riscontrare per entrambi una nota di rintraccio Schengen originata dalla denuncia di sottrazione del minore fatta dai nonni affidatari e il mandato d’arresto europeo emesso a carico della madre, immediatamente eseguito.

Il minore è stato riaffidato ai nonni che nel frattempo lo hanno raggiunto a Savona. Al termine degli atti, l’arrestata è stata condotta nel carcere di Genova “Pontedecimo” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.