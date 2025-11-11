Cronaca

Tamponamento tra camion sul ponte San Giorgio: un ferito grave, lunghe code

I pompieri hanno estratto l'autista del secondo camion dalle lamiere del gabbiotto, praticamente distrutto nell'impatto
di Aurora Bottino

Due camion si sono tamponati sul ponte San Giorgio questa mattina, poco dopo le otto. 

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con una ambulanza e l'automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto l'autista del secondo camion dalle lamiere del gabbiotto, praticamente distrutto nell'impatto.

Lunghe code verso Genova Ovest 

Il traffico nel tratto dell'A10 è bloccato e la società concessionari Aspi consiglia di uscire a Genova Pra' a chi proviene da Ventimiglia. Si registrano, al momento, sette chilometri di coda.

(Notizia in aggiornamento) 

