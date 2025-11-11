Tamponamento tra camion sul ponte San Giorgio: un ferito grave, lunghe code

Due camion si sono tamponati sul ponte San Giorgio questa mattina, poco dopo le otto.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con una ambulanza e l'automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto l'autista del secondo camion dalle lamiere del gabbiotto, praticamente distrutto nell'impatto.

Lunghe code verso Genova Ovest

Il traffico nel tratto dell'A10 è bloccato e la società concessionari Aspi consiglia di uscire a Genova Pra' a chi proviene da Ventimiglia. Si registrano, al momento, sette chilometri di coda.

(Notizia in aggiornamento)