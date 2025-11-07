All'improvviso ecco il crollo delle temperature a Genova e in tutta la Liguria

Un po' all'improvviso è arrivato il crollo delle temperature anche in Liguria. Crollo verticale in ventiquattrore confermato dai valori registrati dalle centraline Arpal. Se mercoledì e giovedì alle ore 12 la temperature massima segnata a Genova era di 19,3 gradi in questo venerdì la colonnina di mercurio si è fermata a 13,6 gradi. Un crollo di circa 6 gradi. A Genova Quezzi si è passati dai 16 gradi di giovedì agli 11 registrati a mezzogiorno. Sopra San Desiderio (Premanico) termomentro fermo a 11,2 gradi (ventiquattr'ore prima il dato rgistrava 17 gradi). A Pegli ieri registrata una massima di 21,3 gradi, oggi alla stessa ora i gradi erano 13,5.

Freddo nell'entroterra

Una situazione che vale per tutta la Liguria. Alle 15 a Camogli 12 gradi, a Cogoleto e Varazze 14, a Finale Ligure 11,7, ad Albenga 13,8, ad Alassio 13,6, a Imperia 14. Temperature rigide anche nell'entroterra che hanno visto un crollo veriticale vicino ai 10 gradi in molte località: a Osiglia il termomentro segnava 3 gradi gradi alle 15; a Vobbia 3,3 (ieri alla stessa ora c'erano dieci gradi in più); a Triora 5,4 gradi; a Santo Stefano d'Aveto si è passati dai 14 gradi ai 5, a Ronco Scrivia 5,2; a Sassello 6,8 gradi.

Il riscaldamento

A Genova, La Spezia e Savona il riscaldamento è partito dal primo di novembre mentre nella sola Imperia partirà dal 15 di questo mese.

Le previsioni per il fine settimana

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI