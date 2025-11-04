Meteo, settimana di sole in Liguria: le previsioni

MARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

GIOVEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook