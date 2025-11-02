Meteo, inizio settimana con il sole in Liguria: le previsioni

"

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

