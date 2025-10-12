Meteo Liguria, in settimana torna qualche nuvola

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MARTEDI': la pressione si rafforza determinando ampie schiarite in serata dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Alpi e sull'Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 9350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

